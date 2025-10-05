SNS上では銀行やコンビニエンスストアのATMを長時間にわたって占拠する人に対しての大喜利のようなやりとりがされています。例えば「おばさんATMハッキング説」「YouTubeでも見てる？」「Netflix鑑賞中？」などのコメントが投稿され、盛り上がっていました。たしかに実際に長時間ATMを占拠する人の後ろにできた列で待たされる身としては、「何をそんなにやっているの？」と気になってしまうものです。【写真】妻に「この詐欺師が」