自民党の新総裁に、高市早苗前経済安保相（64）が選ばれた。今回の総裁選では、終盤まで、国会議員票に強みを持つ小泉進次郎農相（44）が本命視されていた。しかし、高市氏は第一回目の投票で全体の４割以上を占める圧倒的な党員・党友票を獲得し、勝利をつかんだ。政界関係者に、総裁選での勝因と、高市政権に立ちはだかるリスクや課題を取材した――。 〈画像〉高市新総裁誕生…の際の石破首相、菅元首相の表情 「小