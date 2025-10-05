街のスイーツ店が苦境に陥っている。材料コストの上昇、酷暑、人手不足が重なり、商品値上げによる高級化も購入機会 の減少につながったようだ。2025年1-9月の菓子製造小売の倒産は、過去20年で最多の37件に達した。このうち、約3割の10件は原材料などの物価高が原因だった。さらに、値上げによる売上減とコンビニの冷凍スイーツなど、人気商品の台頭に敗れたケースもある。起死回生のブームを巻き起こすスイーツも現れず、年