＜日本女子オープン4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会の最終ラウンドが午前7時10分にスタートした。【写真】畑岡奈紗に敗れて涙を流す堀琴音3日目を終えて、トータル15アンダー・単独首位に立つ堀琴音は、1打差2位の15歳アマチュア・廣吉優梨菜とともに午前11時49分に1番から最終組でティオフを迎える。3打差3位には〓木優奈、4打差4位タイには2