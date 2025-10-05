お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISHKITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）による生活の変化について明かす場面があった。タイムマシーン3号とゲストで料理をしながらトークをする番組。オープニングトークで「“ぽかぽか”が始まって生活変わった？」というテーマでトークを