大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ 世界一連覇を目指し、レッズとのワイルドカードシリーズを制したドジャース。日本時間5日からはナショナル・リーグ勝率2位のフィリーズとのディビジョンシリーズを迎える。