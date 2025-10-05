女優の藤原紀香が自作の作品を披露し、話題となっている。５日までにインスタグラムで「こんなミャクミャクあったら、買いたいな」とつづり、赤と白の日本らしいカラーで作った手作りのミャクミャクの姿をアップ。「【未来御祝脈々】作：藤原紀香」と名付けた。この投稿には「あったら可愛い」「綺麗さが、半端ない」「目の保養です」「絶対に買います」「超素敵」などの声が寄せられている。