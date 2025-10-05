◆陸上◇国民スポーツ大会第２日（４日・平和堂ＨＡＴＯスタジアム）少年男子Ｂ１００メートル決勝で松下碩斗（静岡高１年）が１０秒３５の大会新で優勝した。前日の予選、準決勝でいずれも１位通過した期待のスプリンターが高校１年歴代２位の好記録をマーク。成年女子砲丸投げでは、村瀬にこ（九州共立大３年）＝浜松工高出＝が１４メートル８６で２位に入った。連覇を狙った成年少年女子共通４００メートルリレーは惜しく