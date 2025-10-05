米大リーグのポストシーズンで３戦先勝方式の地区シリーズが４日（日本時間５日）、開幕した。ナ・リーグのドジャース（西地区１位）は敵地ペンシルベニア州フィラデルフィアでフィリーズ（東地区１位）と対戦する。大谷翔平は１番先発投手兼指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。試合開始は日本人午前７時３８分の予定。（デジタル編集部）ドジャースでは、ワイルドカード２試合で大谷と並ぶ２本塁打のＴ・エルナンデスが