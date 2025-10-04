黄体機能不全とは女性の卵巣に関わる病気の1つです。 何らかの原因で、妊娠維持に重要な役割を果たす黄体から十分なホルモン分泌が行われない状態を指します。 黄体が担うホルモン分泌が正常に行われないと、月経周期の乱れ・不正出血が見られたり、不妊の原因になったりします。 今回は女性の病気である黄体機能不全について、その原因と症状についても解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「黄体機能不全」とは