埼玉県立浦和高等学校から、1浪で慶應義塾大学に進んだ川粼佑馬さん。三井物産の会社員時代に合計3億円分の不動産を購入し、現在は不動産業界に特化したマーケティング会社を経営している（写真：川粼さん提供）【写真を見る】埼玉県立浦和高等学校から、1浪で慶應義塾大学に進んだ川粼佑馬さんの高校時代。三井物産の会社員時代には合計3億円分の不動産を購入。現在は不動産業界に特化したマーケティング会社を