【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESとゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）。 10月5日は、19時58分から番組初の2時間SP。ゲストに高畑充希、宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）を迎え、サイズ感ゲームでSixTONESとガチ対決する。 さらに、バレーボ