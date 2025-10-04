婦人科形成とは何なのか、デリケートゾーンのひだ「小陰唇」を切除して小さくする小陰唇縮小術について、基本的なところをSOL CLINICの向井先生に教えてもらいました。 監修医師：向井 英子（SOL CLINIC） 2001年藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）卒業。2008年藤田保健衛生大学大学院（現・藤田医科大学大学院）修了、博士号取得。2011年順天堂大学医学部附属静岡病院形成外科部長、2012年戸田中央総合病院