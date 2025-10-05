小泉成器は10月2日に、オーブントースター「KOS-1237／W」の販売を開始した。「コイズミオンラインショップ」での価格は1万8480円。●冷凍トーストも内部までしっかりあたため「KOS-1237／W」は、ヒーター制御によって冷凍トーストも表面のみを焼きすぎることなく、ムラなく内部まで熱を伝えることでトースト全体をじっくり温められる、マイコン式のオーブントースター。ダイヤルで焼き色を選ぶだけで理想通りの焼き色に仕上