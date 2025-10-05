1980年代に放送された学園ドラマ『3年B組金八先生』は、学校教育が抱える問題を真正面から描いた作品として語り継がれている。そこには、教師と生徒の関係性や、学校で行われる“線引き”に対する問いかけが込められていた。漫画『ドラゴン桜2』の編集を担当した西岡壱誠氏は、そんなドラマが映し出した教育観を読み解きながら、生徒の“分け方”がもたらす影響について考察していく。※本稿は、西岡壱誠『学園ドラマは日本の教育