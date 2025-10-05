日本を旅行したという中国人女性がこのほど、SNS上に「日本の駅員さんに感動させられた」との手記を投稿した。以下はその概要。今日は三重県鳥羽市に行って真珠を買おうと思った。早起きして、午前7時12分にホテルを出発した。（大阪の）肥後橋から計3回乗り換える旅程だった。最初の2回は順調だった。特急券を買ったのに準急に乗ってしまって少しお金を無駄にしてしまったけど（笑）。でも、鶴橋に着いた時、賢島行きの列車が見つ