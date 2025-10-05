【インタビュー】「♪ギリギリダンスギリギリダンス（踊れ）」。このフレーズを多くの人が耳にしただろう。アーティストのこっちのけんと（29）が昨年5月に配信リリースした「はいよろこんで」はMV再生回数が2億回に迫るほどの大ヒットを記録した。けんとはブレークを通して音楽活動への向き合い方が変化したという。「人のために歌っているんだなと感じるようになりました」と明かす。生きづらさを抱える人に音楽を通して寄り