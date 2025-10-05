米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が3日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。再婚相手の家族へのあいさつが「地獄の焼肉」だったと明かした。野沢は日本での芸能活動を休止し、91年に渡米。92年に組んでいたバンドメンバーの男性ボブさんと結婚し、1男2女に恵まれた。しかし、離婚調停の末に昨年6月、離婚が成立したと発表。その後、現在一緒にバンドを組んでいる13歳