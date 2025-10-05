◇F1第18戦シンガポールGP予選（2025年10月4日シンガポール市街地コース＝1周4.927キロ）レッドブルの角田裕毅は予選3回目（Q3）へ進めず、13番手で5日の決勝に臨むことになった。1回目（Q1）は10番手で通過も2回目（Q2）は15番手タイムで敗退。予選後、ウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）とカルロス・サインツ（スペイン）が、マシンのリアウイングが規定よりも大きく開く技術規定違反と判定されて失格とな