◇プロ野球ファーム日本選手権 中日 16-3 巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)巨人2軍はファーム日本一を決める試合で、ウエスタン・リーグ王者の中日2軍に完敗。試合後、桑田真澄2軍監督が長野久義選手について言及しました。長野選手はこの試合、16点ビハインドの9回表の守備から出場。9回裏には先頭打者としてレフトへのヒットを放つとその後打線が活気づき、打者9人の攻撃で3点を返すきっかけとなっていました。試合後