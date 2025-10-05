「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースのフリードマン編成本部長が試合前に会見し、佐々木朗希投手について言及した。いつ救援の切り札になることを確信したのか？という問いに「シーズン序盤までさかのぼる」と明かした同編成本部長。「彼の投球フォームが少し乱れていた。ハムストリングや腹斜筋を痛めた選手によくあることですが、回復の過程で無意識にかばってしま