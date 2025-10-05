Snow Man目黒蓮（28）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、謎に包まれた自身の役柄に言及した。目黒は、競馬の世界を舞台にした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（12日スタート）に、物語の鍵を握る重要な役で出演する。詳細は作中で明らかになるため、いまだ謎が多い。目黒は「プロデューサーさんに、役に入る前に謎に『いっぱい走っておいてください』と言われて」と“ヒント”を提供。「俺、馬役な