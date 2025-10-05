伝統衣装ケバヤを着て楽しむ観光客の中国人女性（左）ら＝2025年7月、マレーシア・マラッカ（共同）マレーシア南部の世界遺産都市マラッカで、伝統衣装「ケバヤ」が外国人観光客に人気だ。歴史的建造物が並ぶ町を赤や青などの色鮮やかな衣装を身にまとって歩く楽しみ方が受け、衣装を貸し出す店が少しずつ増えてきた。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）マラッカの目抜き通り。土産物屋の前で、ケバヤを着た2人の女性が和