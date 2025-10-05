モデルで女優の新川優愛（31）が4日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後4時30分＝関西地区）に出演。2019年に結婚した夫の“計画的”な交際について語った。新川は2019年、9歳年上のロケバス運転手の男性と結婚。2023年5月に第1子の誕生を報告している。ナインティナイン岡村隆史（55）とNON STYLE石田明（45）は、新川のお相手がロケバス運転手であることに、「運転手さんとしゃべることなんて…普通のバラエティーではあんまり