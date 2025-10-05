韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の直属の諮問機関として設置された大衆文化交流委員会の共同委員長に就任した、歌手兼JYPエンターテインメント総括プロデューサーのパク・ジニョン（J.Y.Park、JYP＝53）が「世界最高水準のK−POP公演会場の建設と、世界レベルのグローバルフェスティバルを定例化する」ことを明言した。大臣待遇の役職に就いたJYPは1日、ソウル郊外で開かれた発足式で公言した。同式典で李在明大統領は「お金