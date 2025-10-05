「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁四谷署に逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。現場は新宿2丁目のビル入り口付近だったことも、関係者への取材でわかった。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。草間容疑者は午後7時40分過ぎに1度、四谷署を出たが、同9時40分過