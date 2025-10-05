ＳＫＥ４８は今年３月に発売された３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋｔａｃｋｚａｃｋ」でそれまでの１８人選抜から１２人選抜に変更。選抜メンバーの顔ぶれも大きく変わりメンバー、ファンの間には衝撃が走った。所属事務所はなぜドラスティックな変更を行ったのか。齊藤哲也第１マネジメント事業部部長補佐（６１）にその狙いを聞いた。【ＳＫＥ４８・１７周年記念インタビュー（３）】――３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋｔａｃ