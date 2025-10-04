トタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパン株式会社は、2025年9月29日に行われたFIA世界耐久選手権（WEC）第7戦「富士6時間耐久レース」で、同社がテクニカルサポートを行うアルピーヌ・エルフ・エンデュランスチームの35号車（A424）が初優勝を果たしたと発表した。 同チームは、予選9番手からのスタートながら、最後のピット戦略で左側2輪のみの交換を選択し首位に浮上。そのまま逃