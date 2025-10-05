Æ°²è¡Ø¡Ú¹âÎð42ºÐ¤¼¤ó¤½¤¯»ý¤Á¡Û1¿ÍÌÜ»º¸å¡¢µõ¼åÂÎ¼Á¤Ë¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â2¿ÍÌÜ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¤¡©¡Ê¤ª¼ê»æ¥·¥êー¥º¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁêÃÌ¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¡£º£²ó¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹âÎð¤Ç»ýÉÂ¤¬°­²½¤¹¤ëÃæ¡¢2¿ÍÌÜ¤òË¾¤à¤Î¤Ï¤¢¤ê¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¥Þ¥Þ¤«¤é¤ÎÇº¤ß¡£HISAKO¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»ºÁ°¸å¤ÇÂÎ¼Á¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ