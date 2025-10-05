2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£DF¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëÉÚ°Â¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç6Ê¬¤·¤«¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¨¤ÎºÆ¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤ÆÂàÃÄ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Øfootball.london¡Ù¤Ï¡¢»°ãø·°¤¬½ê