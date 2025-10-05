¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè33ÀáÊ¡²¬1¡½0²£ÉÍFC¡Ê4Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÍèµ¨¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡¢º´Æ£ñ¥Ç·²ð¡ÊµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2·î¤ËÍèµ¨¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡¢3·î¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×2²óÀï¤ÎJ3ÆÊÌÚSCÀï¤È3²óÀï¤ÎJ2ÉÙ»³Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ë¤è¤ë4»î¹ç¤Î¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤¬ÂÔË¾¤Î½éÀèÈ¯