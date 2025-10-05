Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏµþÅÔÉÜ¤Î¿¢Êª±à¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Î¿¹¡×¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿·´´Àþ¤ÇµþÅÔ±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢±ØÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë³«±à¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¢Êª±à¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¦¤Ã¤¿¤É¤ó¤°¤ê¤òÆþ¤ì¤ÆÆ°Êª±à¤Î¥¯¥Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¥Ý¥¹¥È¡×¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¾Ð´é¤Ç½Ò¤Ù¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤É¤ó¤°