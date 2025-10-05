º£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤òÁè¤¦ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤(C)Getty Images¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂçË¤¤òÈæ³Ó¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢MLB¤Ï¸ø¼°X¾å¤Ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¸õÊä¤Î2¿Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡©¡×¤Èµ­¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤¢¤¿¤«¤â¡ÖMVP¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡×¤È¥Õ¥¡