¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¼óÅÔ¤ÎÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¡á4Æü¡¢¥È¥Ó¥ê¥·¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Ûµì¥½Ï¢¹½À®¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê¥°¥ë¥¸¥¢¡Ë¤Ç4Æü¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¤ÎÍ¿ÅÞ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ´¡×¤Î¥³¥Ð¥Ò¥¼¼óÁê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç70¡ó°Ê¾å¤òÆÀÉ¼¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¾¡ÍøÀë¸À¤·¤¿¡£¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¤Ï¿Æ²¤ÊÆ¤ÎÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¤é¿ôËü¿Í¤¬¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¡£°ìÉô¤¬ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¼£°ÂÅö¶É¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È·Ù»¡½½¿ô¿Í¤¬Éé½ý¤·