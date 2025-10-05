¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤òÃæ¿´¤Ë´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÀâ¤Ë¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤³¤½½Ð¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ê¤É¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤äËèÆü¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡Ö½÷À­Å·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ç¤Ï9³ä¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï8³ä¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¡ÊÉ½Â¦¤«¤â¡Ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÀâ¤Ë½©¼ÄµÜ²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈþ