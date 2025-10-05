Èò½ëÃÏŽ¥·Ú°æÂô¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþ¿©¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸!´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Öµì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¡×¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖTRATTORIA CREATTA·Ú°æÂô¡×(¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ê¥¾ー¥È¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL¡õRESORT KYU-KARUIZAWA¡×¤Î¥í¥Óー³¬¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£Ä«¿©Ž¥¥é¥ó¥ÁŽ¥¥Ç¥£¥Êー¤Î£³¿©¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¿®½£¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤¿Èþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ ·Ú°æÂô¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÉ¬Ë¬¥¤¥¿