¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿4Æü¡¢º´²ì¸©Æâ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤ÈÃíÊ¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â¹â»Ô»á¤ÎÆÀÉ¼¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢´´Éô¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý²óÉü¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤­¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ï¹â»Ô»á¤¬2270É¼¡£2°Ì¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê1691É¼¡Ë¤ò°ú¤­Î¥¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÎÓË§Àµ»á¡Ê1466É¼¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ