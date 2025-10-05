¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¤À¤Æ¤äÆ»¶Ú¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞºÆÀ¸¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£·ëÅÞ70Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£½°»²Î¾±¡¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¤¬¼óÁê¸õÊä¤òÅý°ì¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£½÷À­¤Î¼óÁê¤â½é¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¡¢º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»´