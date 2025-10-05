¤â¤·¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡½¡½¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾¯¤·Ìû²÷¤Ç¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«Ì¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¡¢Ë×¸å20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦F¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤òº£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë²ò¤­¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤éÈò¤±¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¿·¤·¤¤¥É¥é¥Ã¥«¡¼ÆþÌç¡¢¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¤Ç¤¹¡£ËÜ