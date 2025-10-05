EXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ìÇº¤ä¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤ËEXILE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï6Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿ATSUSHI¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯9·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿