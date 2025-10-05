¤­¤ç¤¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤è¤ê±«±À¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆü¤Î¤µ¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°Æü¤è¤ê¾ø¤·½ë¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¢£¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÏÀ²±«·óÍÑ¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤­¤ç¤¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Æü¤è¤ê±«±À¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤­¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¤Î¤µ¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²±«·óÍÑ¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¢£¼¾ÅÙ¹â¤á¤ÇÆ°