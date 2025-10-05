¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢´Øº¬¶Ð¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î³ÊÆ®µ»Îò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï´Øº¬¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¼«¿È¤Î·ÐÎò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¥È¡¼¥¯¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¶õ¼ê¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Øº¬¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ê¶õ¼ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö·ë¹½¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¡¢¾®³Ø¹»