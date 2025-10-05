¢¡½©µ¨ÏÂ²Î»³¸©Âç²ñ¢¦½à·è¾¡»ÔÏÂ²Î»³£³¡½£±Æü¹â¹âÃæÄÅÊ¬¹»¡Ê£´Æü¡¦ÏÂ²Î»³»Ôµª»°°æ»û¡ËÏÂ²Î»³Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÏÂ²Î»³¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£±£µÅÙÌÜ¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Íè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®£±£µ£±¥­¥í±¦ÏÓ¡¦Ã°±©ÎÃ²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ§Åç¤Ï¶áÂç¿·µÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¶áÂç¿·µÜ¤¬½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±¦