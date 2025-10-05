¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬9·î29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤ò¡ÖÍÛ¥­¥ã¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬ÍÛ¥­¥ã¤È±¢¥­¥ã¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥È¡¼¥¯¡£´ä°æ¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Ë¡ÖÍÛ¥­¥ã¡×¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¸õÊä¤·¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡ÊÍÛ¡Ë¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ó¤ê¤È¼«º£Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Îß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö±¢¥­¥ã¡×¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö·ÝÉ÷¤Ç±¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÍ§¤À¤ÁÂ¿¤¤¤·¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤â