¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÁê¼ê¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«(C)Getty Images²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹äÏÓ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥óº£µ¨¤ÎMLB¤ÇÁ´ÂÎ2°Ì¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.258¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ê¬¸ü¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¶ì¡¹¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¡ÈÆñÅ¨¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤È