¡Ú¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡Û 2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§26,800±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ ¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤è¤ê¡¢2026Ç¯6·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Cygames¤Î°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£