¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç1¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹­Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬ËÜµòÃÏ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Íèµ¨¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Öº£¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ³×´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»þ¡¢É¬¤º¶ì¤·¤ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Ï¤¶¤ï¤á¤­¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£