Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏPS½éÅÐÈÄ¡õ½éÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡ÊÆ±¸áÁ°7»þ38Ê¬³«»Ï¡Ë¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐDHÀ©Æ³Æþ¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÀè