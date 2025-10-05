º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Êc¡ËSANKEI ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥êー¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÃÏ¶è¡Ë¥·¥êー¥º¡ÊNLDS¡Ë¤òÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ê¥êー¥Õ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¡£ ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó