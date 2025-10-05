3日（金）の「本日はダイアンなり！シーズン2」は気温35度とまだまだ残暑が抜けない長居公園からスタート。 ©️ABCテレビ 「今日暑いんで」とスタッフから渡されたのは帽子傘。 ©️ABCテレビ 「頭に付けるヤツです。今、流行りです」と言われるものの、「流行りなんて聞いたことない。見たことない」と渋い顔をするユースケ。対して津田は、「東京オリンピックのときのやつ」と少しう